Моноспектакль "Записки юного врача"

Возрастное ограничение – 16+

Ранние рассказы Булгакова "Записки юного врача" – одно из самых популярных произведений писателя на протяжении многих десятилетий. В "Мастерской" решили не отставать и в 2016 году поставили по запискам целый спектакль.

В этой постановке – год жизни вчерашнего студента, который только-только получил медицинский диплом и получил должность главного (и единственного) врача в провинциальной больнице. Судьба испытывает его каждый день, и молодой врач принимает вызов, преодолевая свои страх и сомнения.

Внимание! Артист курит на сцене.

Цена билетов: от 3500 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"