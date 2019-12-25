Моноспектакль "Записки юного врача"

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Ранние рассказы Булгакова "Записки юного врача" – одно из самых популярных произведений писателя на протяжении многих десятилетий.

Постановка показывает год жизни выпустившегося студента, который едва получил медицинский диплом и должность главного (и единственного) врача в провинциальной больнице. Судьба испытывает его каждый день, и молодой врач принимает вызов, преодолевая свои страх и сомнения.

Цена: от 1100 рублей

Где: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"