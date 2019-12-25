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Моноспектакль "Александр Вертинский. Желтое танго"
Сегодня, 19:30
298
smirenny

Моноспектакль "Александр Вертинский. Желтое танго"

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В главной роли актер Сергей Федотов.

В Петербурге жителям и гостям города предлагают вспомнить знаменитого поэта и шансонье серебряного века Александра Вертинского в моноспектакле "Александр Вертинский. Желтое танго".

Артист не копирует Александра Вертинского, но пытается передать атмосферу и погрузить зрителя в совершенно нереальную историю жизни кумира эстрады первой половины двадцатого века: нищета и богатство, эмиграция и бешеная популярность, сказочные кабаки Парижа, неиссякающая тоска по своему народу и радостное возвращение домой. 

Где: Итальянская улица, 4, (цокольный этаж)

Цена: от 1100 рублей.

Фото: vk.com/club31612214

Теги: вертинский, моноспектакль, подвал бродячей собаки, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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