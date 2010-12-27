В Новой Ропше в лесу после падения застрял воздушный шар с молодожнами

Летательное средство в беде заметили местные жители.

Вечером 1 августа на территории Новой Ропши воздушный шар с молодоженами потерпел крушение. Средство практически упало на землю, однако, петербуржцам удалось избежать травм. Об инциденте рассказали очевидцы событий. По их сведениям, причиной резкого падения стало то, что пасажиры в корзин летателього аппарата сбросили балласт. После этого шар быстро сваливаться в направлении леса.

После приземления воздушный шар пытались поддержать, чтобы он полностью не сдулся. Получилось ли это сделать - неизвестно. Местные жители считают, что аппарат мог повредить линию электропередач, потому что в ближайшем садоводстве временно отключился свет.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб