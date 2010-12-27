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В Калининском районе петербуржец извинился перед родителями и выпал из квартиры на седьмом этаже
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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В Калининском районе петербуржец извинился перед родителями и выпал из квартиры на седьмом этаже

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Молодой мужчина скончался в больнице после падения с большой высоты.

В Калининском районе врачи не смогли спасти жизнь молодому человеку, выпавшему из окна седьмого этажа. Сообщается, что в квартире погибшего обнаружили предсмертную записку. Мужчина просит родителей простить его.
 
Трагический инцидент произошел в три часа в доме номер 4 по улице Веденеева. Сосед погибшего услышал глухой стук и выглянул в окно, чтобы узнать его причину. Он увидел лежащего на земле петербуржца. 
 
К месту происшествия была вызвана машина “скорой помощи”. КЯ моменту приезда медиков пострадавший был еще жив. Пациента экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако, в пять часов вечера докторам пришлось зафиксировать его смерть.
 
Отметим, что петербуржец трижды был судим: за хулиганство, хранение наркотиков и аварию, в которой сбил человека. 
Теги: калининский район , падение , улица веденеева
Категории: Новости СПб Происшествия

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