В Калининском районе петербуржец извинился перед родителями и выпал из квартиры на седьмом этаже

Молодой мужчина скончался в больнице после падения с большой высоты.

В Калининском районе врачи не смогли спасти жизнь молодому человеку, выпавшему из окна седьмого этажа. Сообщается, что в квартире погибшего обнаружили предсмертную записку. Мужчина просит родителей простить его.

Трагический инцидент произошел в три часа в доме номер 4 по улице Веденеева. Сосед погибшего услышал глухой стук и выглянул в окно, чтобы узнать его причину. Он увидел лежащего на земле петербуржца.

К месту происшествия была вызвана машина “скорой помощи”. КЯ моменту приезда медиков пострадавший был еще жив. Пациента экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Однако, в пять часов вечера докторам пришлось зафиксировать его смерть.

Отметим, что петербуржец трижды был судим: за хулиганство, хранение наркотиков и аварию, в которой сбил человека.