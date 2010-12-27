Молодой петербуржец утонул в национальном парке Аризоны

Непогода испортила туристам отдых: в водоеме Аризоны один человек погиб, еще трое пострадали.

Вечером 27 августа на территории национального парка Аризоны погиб 20-летний петербуржнц. Молодой человек утонул в водоеме, решившись поплавать без лодки. Инцидент произошел в водохранилище Пауэлл.

Отметим, что житель Северной столицы отправился в Америку в качестве туриста. Вместе с ним отдыхали еще 29 человек из России. Группа взяла на прокат три лодки. В один момент некоторые решили искупаться и выбрались из них. Неожиданно погода ухудшилась. Один из туристов по имени Александр не смог справиться со стихией. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Пострадало еще трое, однако, жизни лишился лишь один петербуржец. Мужчина и женщина попали под лодочный винт, еще одна жертва находится в шоковом состоянии. По данным свидетелей, все туристы были резвы и не употребляли запрещенные вещества. В настоящее время тело россиянина направлено на экспертизу. Вместе с оформлением она может занять до двух месяцев.

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