В озере в поселке Каменка выловили тело молодой утопленницы

В озере Красавица в поселке Каменка местный житель обнаружил труп молодой девушки. При ней находилась загадочная записка.

В пятницу, 11 мая 27-летний житель поселка Каменка а озере Красавица обнаружил труп молодой девушки. Об этом сообщает "Конкретно.ру".Обнаженное тело плавало в воде.

На берегу правоохранители обнаружили нижнее белье и остальную одежду утопленницы, а также косметичку. Ни телефона, ни документов там не оказалось.В косметичке следователи нашли записку, содержание которой не разглашается.

Предположительно, погибшей является 28-летняя жительница Невского района, в 2016 году привлекавшаяся к уголовной ответственности по статье 161 УК РФ (грабеж). Фактически девушка проживала в Выборге.