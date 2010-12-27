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В озере в поселке Каменка выловили тело молодой утопленницы
Сегодня, 17:38
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TretyakovaS
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В озере в поселке Каменка выловили тело молодой утопленницы

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В озере Красавица в поселке Каменка местный житель обнаружил труп молодой девушки. При ней находилась загадочная записка.

В пятницу, 11 мая  27-летний житель поселка Каменка а озере Красавица обнаружил труп молодой девушки. Об этом сообщает "Конкретно.ру".Обнаженное тело плавало в воде. 

На берегу правоохранители обнаружили нижнее белье и остальную одежду утопленницы, а также косметичку. Ни телефона, ни документов там не оказалось.В косметичке следователи нашли записку, содержание которой не разглашается.

Предположительно, погибшей является 28-летняя жительница Невского района, в 2016 году привлекавшаяся к уголовной ответственности по статье 161 УК РФ (грабеж). Фактически девушка проживала в Выборге.

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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