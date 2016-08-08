"Культурная мозаика малых городов и сёл" – флагманское направление программы благотворительного Фонда Тимченко (по версии Forbes, лучшего благотворительного фонда России).

Цель программы – поддержка социокультурных проектов, среди которых и послуживший названием статьи проект "Мои года – моё богатство". Один из победителей, выигравших грант, – общественная организация "Культурное наследие Южного Приладожья" из посёлка Мга Кировского района ЛО.

Железнодорожная станция Мга и посёлок при ней находятся в 49-ти км от Санкт-Петербурга. Это железнодорожный узел, где сходятся 5 направлений. Население около 10 тыс. человек, центр Мгинского городского поселения. В населённом пункте проживает немало пенсионеров, многие горят желанием общаться, делать что-то полезное для своей малой родины. Но, как известно, в возрасте 60+ труднее заводить друзей, находить возможности для самореализации. И здесь на помощь может прийти общественная организация, уже зарекомендовавшая себя более чем за 20 лет своего существования.

За прошедшие годы усилиями организации "Культурное наследие Южного Приладожья" при финансовой поддержке правительства Ленобласти дважды издавалась иллюстрированная книга по истории данной местности, причём второе издание было дополнено уникальными архивными материалами и фотографиями. Под руководством ученых-историков, археологов и при участии школьников мгинских средних общеобразовательных школ исследованы археологические памятники на реке Лаве и в бассейне реки Мга неподалеку от деревни Кирсино. Состоялась также незабываемая автобусная экскурсия по историческим местам Кировского района ЛО. Эта поездка послужила одновременно научной экспедицией и прямо на глазах многочисленных участников принесла палеонтологические находки и новую информацию о прошлом этих мест. А ещё в библиотеке пос. Мга прошла экспозиция копий уникальных материалов по истории поселения – руководитель общественной организации специально ездила в Москву и целый месяц рылась в архивах, добывая ценные сведения. Организацию "Культурное наследие Южного Приладожья" уже более 20-ти лет возглавляет жительница Мги Ираида Ивановна Мартынова.

Ныне же темой гранта стала работа со старшим поколением, цель которой – сплотить пожилых людей общими делами и обучением новому. Ибо, как поняли учредители фонда супруги Тимченко, основной проблемой пожилых людей является даже не бедность, а именно разобщённость, отсутствие взаимоподдержки. И для начала пожилые жители Мги планируют отправиться на автобусную экскурсию в Великий Новгород. Далее – встречи в библиотеке и в культурно-досуговом центре Мги с обучением различным ремёслам, народным промыслам, с чтением стихов местных поэтов, с выставками картин живущих в посёлке художников…

На днях в КДЦ посёлка Мга состоялось собрание участников предстоящей поездки в Новгород. Об этом городе рассказали собравшимся Ираида Мартынова и Олег Вычуб, учитель истории на пенсии. Одна из участниц даже исполнила под гитару свою песню про Новгород, в которой были и такие слова:

Пусть мы теперь уж на пенсии,

Но получили мы грант.

С песнями с песнями, с песнями

Едем мы в Новгород-град.

Сердце исполнено бодрости,

И небывалый подъём…

Как хорошо, что в Ленобласти

Все мы сегодня живём!

Автор текста и фото: Ирина Демидова