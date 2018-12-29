Многофункциональные центры Ленобласти обработали свыше 4 млн заявок в 2019 году

В топ-10 популярных услуг вошли регистрация прав на недвижимое имущество и получение сведений из ЕГРН.

Многофункциональные центры Ленинградской области за прошедший год обработали свыше 4 миллионов обращений. По сравнению с предыдущим годом востребованность центров "Мои Документы" выросла на 25%.

В топ-10 популярных услуг вошли регистрация прав на недвижимое имущество и получение сведений из ЕГРН. Часто жители Ленинградской области приходят в МФЦ для оформления внутренних и заграничных паспортов, осуществления миграционного учета, оформления социальных льгот на проезд и оплату коммунальных услуг. Не теряет актуальности услуга подтверждения учетной записи на портале Госуслуг. По итогам 2018 года в лидерах услуга по замене водительских удостоверений.

Система МФЦ еще раз доказала свою эффективность и востребованность у населения. Простые, жизненные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются жители региона, можно решить быстро, удобно и не обращаясь к чиновникам. Теперь, когда сеть центров в Ленинградской области сформирована, мы активно работаем над повышением качества и условий оказания услуг. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В прошлом году Ленинградская область первой в России внедрила в работу МФЦ технологии бережливого производства. Важным шагом в оптимизации работы стал переход на электронное взаимодействия с рядом ведомств. По итогам года уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг составил 98,4%.

В планах МФЦ на 2019 год продолжить работу по подготовке универсальных специалистов, расширить перечень услуг, запустить новый, более функциональный сайт.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти