Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг

Глава кабмина РФ: услуги населению должны предоставляться в проактивном режиме.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении государственных услуг. О проблеме чиновник сообщил в рамках выступления на онлайн-марафоне "Новое знание", который проводится в Москве. По словам эксперта, кабмин работает над задачей сокращения до минимума участие госслужащих в процесс оказания услуг населению. Это избавит граждан от сбора документов и хождения по различным профильным инстанциям.

Наша цель - сделать так, чтобы полагающиеся человеку услуги представлялись автоматически. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров РФ уверен, что при решении любого жизненного вопроса следует руководствоваться комплексным подходом. Он надеется, что в скором времени услуга будет оказываться потребителю в один клик в любое удобное для человека время. Идеальный сервис, по мнению чиновника, предоставляется в проактивном режиме согласно изменению статуса человека.

Не нужно будет никого и ни о чём дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии. Необременительным для людей и бизнеса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом.

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