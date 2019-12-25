Минздрав представил новые рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации о вакцинации взрослого населения. Речь идет о беременных женщинах, людях с онкологическими заболеваниями, а также гражданах с медицинскими противопоказаниями к прививкам.

В ведомстве рассказали, что вакцина не представляют опасность ни для будущих мам, ни для плода. Прививаться "Спутником V" рекомендуется с 22 недели беременности в случае, если женщина попадает в группу риска тяжелого течение болезни. В эту категорию попадают граждане с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.

Также "Спутник V" полностью подходит людям, полностью завершившим курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от стадии заболевания. В случае, если пациент только готовится начать лечение, ставить прививку нужно за две недели до его начала.

Вакцинация "Эпиваккороной" противопоказана при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.

Также в Менздраве рекомендовали выдавать временный медотвод от прививки на месяц, если у пациента имеются временные медицинские противопоказания.

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