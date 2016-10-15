  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:42
183
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ

0 0

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям трех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение формированиям трех бригад противника нанесли в районах Новоданиловки, Лобкового, Каменского и Тягинки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, станция РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии