Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям трех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение формированиям трех бригад противника нанесли в районах Новоданиловки, Лобкового, Каменского и Тягинки. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, станция РЭБ "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28НМ.

Видео: Минобороны России