Минобороны: российские средства ПВО сбили 105 украинских беспилотников

Потери ВСУ составили свыше 370 военнослужащих и 15 автомобилей.

Российские средства ПВО сбили 105 украинских беспилотников. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки "Юг" Сергей Румянцев.

Подразделения группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям противника в районах Белогоровки, Курдюмовки и Часова Яра. Потери ВСУ составили свыше 370 военнослужащих, 15 автомобилей, два склада боеприпасов, САУ "Гвоздика", станция РЭБ и орудие М119.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России