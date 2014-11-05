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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО группировки войск "Запад"

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По словам одного из командиров, расчеты находятся на круглосуточном дежурстве.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО группировки войск "Запад" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы поражают склады с боеприпасами, замаскированные позиции, пункты управления, живую силу, вооружение и военную технику ВСУ. По словам командира батареи РСЗО "Град" с позывным "Дон", расчеты находятся на круглосуточном дежурстве. В военном ведомстве отметили, что многие из артиллеристов были призваны в рамках частичной мобилизации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили чешскую гаубицу ВСУ дроном-камикадзе.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, запад, минобороны россии, рсзо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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