Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО группировки войск "Запад"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО группировки войск "Запад" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы поражают склады с боеприпасами, замаскированные позиции, пункты управления, живую силу, вооружение и военную технику ВСУ. По словам командира батареи РСЗО "Град" с позывным "Дон", расчеты находятся на круглосуточном дежурстве. В военном ведомстве отметили, что многие из артиллеристов были призваны в рамках частичной мобилизации.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили чешскую гаубицу ВСУ дроном-камикадзе.
Видео: Минобороны России
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