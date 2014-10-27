В 2018 году минимальная зарплата в Петербурге увеличится на тысячу

Губернатор Петербурга и руководство регионального Союза промышленников и профсоюзной организацией подписали трехстороннее соглашение о минимальной зарплате в Северной столице в 2018 году.

Глава Петербурга Георгий Полтавченко и руководители регионального Союза промышленников и профсоюзной организацией подписали трехстороннее соглашение, в котором оговаривается размер минимальной зарплаты в Северной столице. В будущем году она составит 17 тысяч рублей.

Полтавченко во время подписания отметил, что минимальный размер оплаты труда в Петербурге в два раза выше федерального уровня. По сравнению с текущим годом этот показатель вырос на одну тысячу рублей. В 2017 году минимальных размер зарплаты составляет 16 тысяч, а начисленная номинальная плата в городе достигла 57,5 тысяч рублей.

Губернатор также сказал, что город не будет повышать тарифы на общественный транспорт.

Трехстороннее соглашение Петербурга ежегодно подписывают уже 25 лет. Оно традиционно отражает главные тенденции социально-экономического развития в городе. Приложения представляют собой обязательства сторон в области развития рынка труда, зарплаты и доходов населения, образования, здравоохранения, ЖКХ и других социальных аспектов.