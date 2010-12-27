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Милонов просит Полтавченко не отправлять спортсменов Петербурга на Олимпиаду 2018
Сегодня, 18:02
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Asyaromanenkova
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Милонов просит Полтавченко не отправлять спортсменов Петербурга на Олимпиаду 2018

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Депутат Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга георгия Полтавченко рекомендовать спортсменам не отправляться на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко отправили обращение с предложением рекомендовать петербургским спортсменам отказаться от поездки за Зимние Олимпийские игры 2018. Письмо главе города написал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Мы видим, что над нашей страной и нашими атлетами сегодня развязано настоящее судилище под самыми отвратительными предлогами и поводами. Сегодня стоит вопрос о защите гордости нашей страны и нашего родного города.

Виталий Милонов, депутат Госдумы

Депутат отметил, что некоторые общественные деятели уже рекомендовали атлетам отказаться от Олимпиады без национального флага. Милонов считает хорошей идеей, поддержать эту инициативу со стороны Петербурга.

Напомним, российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Теги: новости россии , новости спб , олимпиада , решение мок об участии россии на ои 2018
Категории: Новости СПб Спорт

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