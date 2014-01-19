Миллениал и прима политики: Кто собирался оплатить петербургским студентам "карусели" на выборах

Центризбирком снова собирается обратиться в прокуратуру из-за ситуации, возникшей на петербургских выборах. Правда, не уточняет, когда именно.

На этот раз причиной стало опубликованное расследование о том, как студентов Санкт-Петербургского госуниверситета пытались нанять на фальсификацию выборов, якобы в пользу кандидата от "Единой России" Александра Ржаненкова.

Студент политфака Владислав Дубровский, по данным DOXA, вербовал учащихся СПбГУ поработать на выборах. Переписка велась в чатах, скриншоты щедро были предоставлены студенческому журналу. Судя по опубликованным данным, Дубровский предлагал покататься по избирательным участкам и проголосовать за конкретного кандидата. В день предполагался объезд 12 участков.

В разговоре с одним из студентов Владислав Дубровский объяснил: "Фальсификации были, есть и будут. Сейчас политика для меня - способ заработать неплохие деньги. Я никого не обманываю. Наоборот, даже пытаюсь помочь заработать студентам, которым весьма тяжело живется в этой "прекрасной стране".

Детали "операции" нанятым волонтерам излагал некто Владимир Кукель. Помимо "карусельщиков" можно было поработать еще агитаторами на втором округе или заняться анкетированием. Одним словом - нормальный спектр политтехнологического процесса.

Вопрос, кто должен был выплачивать карусельщикам за кандидата Ржаненкова, кажется риторическим. В социальных сетях уже предполагают, что некоторые кандидаты от партии власти решили в этом году сэкономить на политтехнологах с помощью студентов. Впрочем, найм студенческого актива не единственный скандал на указанном округе. Второй округ, по которому должны были "каруселить" молодые люди, тот самый, в котором за место в Заксе будет бороться Борис Вишневский от партии "Яблоко".

Попытки выдавить его из петербургского парламента уже превратились в трагикомедию. Вся страна сочиняет анекдоты и мемы про Вишневского. Дело в том, что двое неизвестных петербуржцев согласились изменить свои фамилии и имена. А также обзавелись стильной небритостью ради схожести с оригиналом. И теперь в числе кандидатов в парламент три Бориса Вишневских. Глава ЦИК Элла Памфилова в очередной раз возмутилась и призвала кандидатов-спойлеров сняться с выборов добровольно. Они, естественно, не послушались. А в сети гуляют шутки и афоризмы: "Росгвардия закрыла Невский, прошел толпой Борис Вишневский". По слухам, вся эта операция в том числе должна помешать известному яблочнику пройти в городской парламент, который под надзором губернатора собирает куратор внутренней политики Петербурга Александр Бельский. Якобы "куратор" не видит там одного из "коллег" действующего еще спикера Вячеслава Макарова.

Эксперты резюмируют – Петербург в очередной раз стал свидетелем беспрецедентной наглости. Как результат, партия "Единая Россия", прима российской политики, пожала плоды своего труда – считают петербуржцы.

Напомним, что губернатор Александр Беглов лично возглавил координационную группу по поддержке избирательного процесса и включил туда ближайших своих соратников, того же Бельского, например. Нелепая ситуация: выборы координируют те же люди, которых обвиняют в нарушениях. Такое решение, тем не менее, означает личную ответственность Беглова за то, что половина всех жалоб, идущих в ЦИК из всей России, приходятся на Петербург.

Напомним, что Горизбирком в этом году отличился необыкновенной гибкостью в интересах Смольного и неоднократно подвергался критике. Несколько самых заметных фактов, за которые гневалась глава Центризбиркома Элла Памфилова: 17 председателей ТИК одновременно переходят работать в другой округ, куда переместились интересы кандидата от "ЕР", неугодные Смольному кандидаты не были зарегистрированы под предлогом недостоверности собранных подписей. Множество споров вызвало отстранение от выборов певицы Татьяны Булановой, сторонники которой неоднократно указывали на нестыковки в отчете о "фальсифицированных подписях". Так, в суде прокуратура обнародовала факт подлога. Сотрудники ТИК совершили его, передавая подписи сторонников певицы в МВД на экспертизу. Но даже заключение прокуратуры, которая настаивала на восстановлении певицы в правах, не повлияло на решение Горизбиркому

Отметим, что ни одна из названных выше историй, будь то "клонирование Вишневского", "миграция председателей" или "скандал с Булановой" не привели ни к административному, ни к уголовному производству. При этом у клонов Вишневского не возникло проблем со сбором подписей, в отличие от реальных кандидатов, чья известность не вызывает вопросов.

По состоянию на 10 сентября, ЦИК снова обещает прокурорскую проверку в связи с "каруселями" в пользу "Единой России". Это один из последних шансов на то, что на истории с Дубровским закончится беспредел на петербургских выборах.