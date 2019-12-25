Микроавтобус под Петербургом сбил жительницу Нижегородской области

Всего за минувшие два дня в Ленобласти произошло 203 ДТП.

За прошедшие двое суток, 22 и 23 февраля, в Петербурге и области произошло 938 аварий, в которых пострадали 27 человек, один погиб. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что смертельная авария произошла в Кировском районе.

Накануне вечером, 23 февраля, на 40-м километре трассы "Петербург–Кировск" водитель "Форд Транзит" сбил 46-летнюю жительницу Нижегородской области, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту произошедшего проводят проверку. Известно, что водителя в течение года привлекали 21 раз за превышение скорости.

Фото: Piter.tv