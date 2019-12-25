  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Микроавтобус под Петербургом сбил жительницу Нижегородской области
Сегодня, 12:12
105
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Микроавтобус под Петербургом сбил жительницу Нижегородской области

0 0

Всего за минувшие два дня в Ленобласти произошло 203 ДТП.

За прошедшие двое суток, 22 и 23 февраля, в Петербурге и области произошло 938 аварий, в которых пострадали 27 человек, один погиб. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что смертельная авария произошла в Кировском районе.

Накануне вечером, 23 февраля, на 40-м километре трассы "Петербург–Кировск" водитель "Форд Транзит" сбил 46-летнюю жительницу Нижегородской области, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту произошедшего проводят проверку. Известно, что водителя в течение года привлекали 21 раз за превышение скорости. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии