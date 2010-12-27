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В Зеленогорске мигрант нанес 84 удара молотком по своему собутыльнику
Сегодня, 17:29
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nadiputintseva
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В Зеленогорске мигрант нанес 84 удара молотком по своему собутыльнику

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Мужчина убил своего знакомого молотком для колки орехов

В Зеленогорске 16 ноября суд вынес приговор Отабеку Мбарову, который был признан виновным в умышленном убийстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Инцидент произошел еще в январе 2017 года. Мигрант со своим другом распивали алкогольные напитки в одной из квартир в курортном районе. Между собутыльниками вспыхнула ссора в результате которой осужденный нанес мужчине более 84 ударов тупым предметом.

За убийство уроженца из Средней Азии приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что вины преступник до концы не признал, пояснив, что лишь 4 раза ударил потерпевшего молотком для колки орехов по голове. 

Теги: забил молотком , мигрант , новости ленобласти , новости спб , происшествия , суд , убийство
Категории: Новости СПб

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