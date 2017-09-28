Мигрант-нелегал пытался провезти патроны в губке для обуви

Сотрудники транспортной полиции на станции Кушелевка задержали иностранца, нарушившего миграционное законодательство. При личном досмотре в губке для обуви полицейские нашли девять патронов.

Сотрудники Санкт-Петербург – Финляндского линейного отдела транспортной полиции проводили осмотр в рамках акции "Нелегал-2017". В зале ожидания железнодорожной станции Кушелевка они обнаружили 39-летнего иностранца, подозреваемого в нарушении миграционного закона.

Полицейских ждал сюрприз во время личного досмотра иностранца. Среди его личных вещей оказалась губка для обуви. Она были набита девятью патронами. Эксперты-криминалисты определили, что изъятые боеприпасы являются патронами для нарезного короткоствольного огнестрельного оружия.

У гражданина ближнего зарубежья явно прибавилось проблем. Теперь он стал фигурантом дела о незаконном хранении и перевозке боеприпасов. Санкции этой статьи грозят до четырех лет лишения свободы. Сейчас иностранца заключили под стражу, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.