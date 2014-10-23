Мурманская область и Петербург налаживают туристические связи

Мурманская область и Санкт-Петербург подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. С помощью него регионы буду совместно развиваться в разных отраслях.

Договор о совместном сотрудничестве заключили председатель Комитета по делам Арктики Смольного Герман Широков и председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

По мнению чиновников, соглашение поможет развитию регионов в разных сферах деятельности. Особое внимание будет оказано расширению туристических связей. В создании нового межрегионального туристического маршрута от Петербурга примет участие ООО "Альянс компаний "Восток-Запад"".

Ранее сообщалось, что число авиарейсов из Петербурга в Калининград вырастет до восьми в неделю.

Фото: Piter.TV