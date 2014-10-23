Мурманская область и Петербург налаживают туристические связи

Договор о совместном сотрудничестве заключили председатель Комитета по делам Арктики Смольного Герман Широков и председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.
По мнению чиновников, соглашение поможет развитию регионов в разных сферах деятельности. Особое внимание будет оказано расширению туристических связей. В создании нового межрегионального туристического маршрута от Петербурга примет участие ООО "Альянс компаний "Восток-Запад"".
Ранее сообщалось, что число авиарейсов из Петербурга в Калининград вырастет до восьми в неделю.
Фото: Piter.TV
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