Между Петербургом и Бологим осенью запустят премиум-"Ласточки"

Новый тип обслуживания появится на пути из Северной столицы до Бологого.

С середины осени 2018 года Октябрьская железная дорога запускает новые поезда класса премиум от Санкт-петербурга до станции Бологое. Пассажиры смогут получить больше удобств в поездах, которые получили название "Ласточка".

Как отмечают представители пресс-службы организации, движение будет организовано в ежедневном режиме с 1 октября. В каждом составе запланировано по пять вагонов премиального обслуживания. В пятницу и воскресенье количество может увеличиться до 10 вагонов в связи с популярностью направления.

Несмотря на нововведение, в "Ласточках" также останется бизнес,эконом и базовый классы. Также один из вагонов приспособлен для людей с ограниченными способностями.

Фото: Piter.tv