Между Костромой и Москвой начала курсировать скоростная "Ласточка"

С 17 июля по маршруту Москва-Кострома впервые начал ходить скоростной поезд из 5 вагонов.

РЖД запустили новый маршрут "Ласточки" между Москвой и Костромой.

С 17 июля 2020 года между Москвой и Костромой начал курсировать скоростной поезд "Ласточка".

Поезда "Ласточка" № 716/715 будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами "Премиум". Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" № 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" № 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта. Время в пути 4 часа.

Для жителей Костромы это будет наиболее быстрым и удобным способом добраться в столицу. А для жителей столицы открывается возможность быстро добраться до старинного российского города с богатой историей.

скоростное сообщение на маршруте Москва - Ярославль - Кострома даст новый импульс развитию туризма и улучшит транспортные связи регионов, а также повысит качество обслуживания пассажиров. РЖД

Стоимость билета составит от 799 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты. Также будут доступны различные тарифы по льготным ценам.

Фото:РЖД