Метрополитен объяснил, почему сиденья расположены вдоль, а не поперек

Тайна необычного расположения сидений в вагонах метро раскрыта.

Представители петербургского метрополитена объяснили жителям города, почему сиденья в подземке расположены вдоль вагона, а не поперек. По информации от специалистам, основными факторами для данной установки является ширина тоннелей подземки, а также вместимость состава.

Сотрудники отметили, что сиденья вдоль стен увеличивают количество пассажиров, которые могут поместиться в вагон, а также обеспечить определенное число тех мест, которые должны быть предназначены для матерей с детьми, беременных, пожилых и инвалидов.

Впрочем, можно найти и более романтичную причину, друзья. Когда сидения в вагоне находятся по бокам, намного проще разглядеть попутчиков, сидящих напротив шутят сотрудники метрополитена

Последним пунктом подобной расстановки эксперты указывают возможность свободного перемещения по салону и входе/выходе из него на платформах станций.

Фото: Piter.tv