Метро "Площадь Восстания" также закрыли для пассажиров

Уже третью станцию закрыли для пассажиров в Петербурге. На этот раз ограничили вход и выход на "Площади Восстания".

Следом за "Площадью Ленина" и "Волковской" закрыли "Площадь Восстания", закрыли все вестибюлю. На вход ивыход их ограничили в 13.26. Причину инцидента не называют. Поезда следуют без остановки. пассажирам приходится дожидаться открытия около входов и на соседних станциях. Поток людей на станции большой, так как рядом находится Московский вокзал и крупных торговый комплекс.

Зато после проверки быстро открыли станцию "Площадь Ленина". В 13.27 туда снова начали пускать пассажиров в обычном режиме. Закрыли ее в 12.58. А вот другую станцию еще проверяют: "Волковскую" закрыли из-за бесхозного предмета.