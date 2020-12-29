Метро Петербурга просит пассажиров воздержаться от поездок в центр на фоне протестов

В городе продолжаются временные ограничения в работе отдельных станций подземки.

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал очередное обращение к горожанам на фоне масштабной акции протеста, которая разворачивается в эти часы в Северной столице. В 16.35 пресс-служба подземки призвала петербуржцев ограничить передвижение в направлении центра города. Соответствующее сообщение появилось в СМИ и телеграм-канале "Метро Петербурга".

Из-за большого количества пассажиров, просим отложить поездки в центр, а пассажиров, выезжающих из центра, выбирать соседние станции для входа в метро. Берегите себя и своих близких.

В то же время в местах особо высокой протестной активности продолжают временно закрываться на вход или выход отдельные станции метро. Так с 17.39 по 18.01 была ограничена работа вестибюля "Площади Восстания-1", только в 17.59 открыли на вход и выход станцию "Невский проспект". Речь идет о выходе на Канал Грибоедова.

Отметим, что ранее экстренно была закрыта на выход станция "Адмиралтейская", якобы из-за ремонта эскалатора. При этом в 15.05 после начала протестной акции ее открыли на вход и выход.