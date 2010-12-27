Метро "Достоевская" закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает о закрытой для пассажиров станции метро "Достоевская".

В четверг, 16 ноября, не обошлось без эвакуации в метро. В 11.30 пассажиров попросили покинуть станцию "Достоевская". Как пояснили в пресс-службе метрополитена, причина в бесхозном предмете. Его проверяют специалисты.

Поезда проезжают узел "Достоевская"-"Владимирская" без остановок. Пассажиры дожидаются открытия станции на соседней станции. На какое время станцию закрыли пока не известно. Ситуация осложняется тем, что вход на соседнюю "Владимирскую" закрыт из-за ремонта. Поэтому не работают станции как оранжевой, так и красной ветки.