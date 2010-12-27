Метро "Академическая" закрыли из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Академическая" закрыли для пассажиров. Как сообщают очевидцы, причина в бесхозном предмете.

Очевидцы сообщили, что станция метро красной ветки "Академическая" закрыта на вход и выход. двери станции закрыли около 16.20. Пресс-служба метрополитена уточняет, что эвакуация началась в 16.22. По предварительным данным, причина в бесхозном предмете.

Пассажиры ожидаются открытия около выхода на улице, а также на соседних станциях. До вечернего час пика осталось не так много времени, если проверка затянется, много людей не смогут попасть домой. Поезда проезжают станцию без остановок.

Ранее сегодня произошло другое ЧП в метро: остановили движение поездов по оранжевой ветке в сторону "Дыбенко".

Фото: Мегаполис