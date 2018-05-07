Место встречи – Невский 70: известный журналист Андрей Радин о работе на канале НТВ

Известный тележурналист Андрей Радин успел поработать и на Ленинградском телевидении, и на каналах «НТВ» и «100ТВ», и интернет-канале «Piter.TV» до того, как пришел на ЛОТ. Какой канал запомнился больше всего, где было наиболее интересно работать, из каких мелочей складывается безупречный эфир – обо всем этом Андрей рассказал участникам журналистского клуба «Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга»

"Журналистика не может молчать. Это её главная добродетель и главный грех. Она должна говорить, сообщать что-то незамедлительно, пока эхо чуда, радость триумфа и ужас всё ещё носятся в воздухе",- говорил бывший редактор журнала TIME Генри Грюнвальд. О журналистике и своей роли в ней рассказывает известный тележурналист Андрей Радин, представляющий сейчас Ленинградскую областную телекомпанию и работавший ранее в "НТВ", "100ТВ" и даже на "Piter.TV".

"Сначала я пять лет отработал на Ленинградском телевидении. Телерадиокомпания "Петербург". Но кусочек того Ленинградского телевидения – я застал и его, по крайней мере, приходя туда на практику, видя звезд, которые из звезд Ленинградского телевидения стали звездами федерального масштаба... Я не могу сказать, потому что в каждой компании осталась частица жизни сердца и души. На "НТВ" я отработал 10 лет, сначала собкором, потом ведущим новостей, потом главным редактором." – известный тележурналист Андрей Радин

Он рассказывает о тонкостях создания репортажей во время прямых эфиров на телевидении, когда технологии не были еще на столь высоком уровне и было необходимо подать сигнал, что твой текст закончен.

"<…> тогда, чтобы подать сигнал режиссеру, что ты больше ничего говорить не будешь, надо было какой-то знак подать. Я же ему не моргну или не рвану на себе галстук и не выброшу листочки и бумажки… <…> У нас на столе не было кнопочки, то есть не было кнопки отключения звука. А его надо же периодически отключать, чтобы ругаться, кашлять, и когда тебя не показывают. И когда ты все сказал, и тебе уже нечего, и режиссер должен тебя из эфира убрать, то надо было подать ему какой-то условный сигнал, и я щелкал ручкой. На "НТВ" было очень прикольно работать – в хорошем смысле этого слова. Мы все время перекрывали московский эфир. Что такое питерское "НТВ"? Это не только профессиональная команда новостийщиков, это определенное время, в которое ты должен перекрыть Москву. Опять же, если два телевизора, и кто-то смотрит "НТВ" по спутнику, а кто-то смотрит питерское вещание, то это две совершенно разные программы. Потому что петербургская программа заканчивается на 15 минут позже, это ровно столько, сколько идет выпуск новостей последний. Мы все время перекрывали какую-то программу московскую: либо "Чрезвычайное происшествие", либо что-то еще, либо делали такой вот симбиоз. Все секретики я рассказывать не буду. " – известный тележурналист Андрей Радин

Среди тонкостей работы на петербургском НТВ, он рассказывает о контакте с основным вещанием из Москвы и как оно совмещалось с его деятельностью.

"Ведущие Москвы во время рекламной паузы записывали специальное прощание. Они говорили: "Сразу после нас выпуск новостей из Петербурга. А сейчас…" – и отправляли это в Петербург. Мы это вставляли в программу, и получалось так, что вроде московские ведущие передают нам слово. А на самом деле они говорили: "Сразу после нас проект такой-то, кино такое-то или 20 серия боевика такого-то". Никакого слова Петербургу не передавали. Они вообще о нас знать не знали, думать не думали. Но вот это прощание записывали, и мы его ставили сразу после нашего выпуска. И это вот... Поэтому, если вернуться к твоему вопросу, Ириша, то, наверное, все-таки я очень благодарен "НТВ" и вспоминаю с большим таким удовольствием. Там удалось создать и боеспособный, очень хороший коллектив." – известный тележурналист Андрей Радин

80% людей, работавших в НТВ тогда до сих пор там, рассказывает Радин. Также он отмечает, что работал когда его владельцем был Олег Константинович Руднов.

"Вот, все-все ребята, начиная от Катюши Правдиной и заканчивая Юрой Олещенко, Сашей Щербой, они все эти годы работают. То есть это такой сплоченный, профессиональный коллектив, который не мог не оставить в моей душе какого-то следа. А с точки зрения не то чтобы реализации, а каких-то таких приятных, хороших и действительно таких ярких воспоминаний – это все-таки, наверное, "100ТВ". Потому что это был коллектив единомышленников, человек 800. И каждый из нас… <…>Моя супруга пришла несколько раньше и делала там программу, поэтому каким-то боком я соприкасался с этим каналом, но несерьезно. А вот когда пришел Руднов, он меня, собственно, и позвал. " – известный тележурналист Андрей Радин

Полная версия встречи с Андреем Радиным доступна в разделе "Наши трансляции".