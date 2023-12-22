По его словам, президент Украины ничего хорошего своему народу не принес.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский останется в истории как кровавый клоун. Его слова приводит ТАСС.

Медведев дал интервью российским СМИ, в котором поделился мнением о событиях в России и мире. Он считает, что участь Зеленского будет печальной. Зампред Совбеза отметил, что нынешний президент Украины ничего хорошего своему народу не принес.

Ну и, наверное, запомнится тем, что он филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано. Дмитрий Медведев, замруководителя Совбеза РФ

Ранее Медведев заявил, что в России заждались Одессу.

Видео: Секретариат зампреда Совбеза РФ