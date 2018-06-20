Медведев утвердил новые правила согласования автотюнинга

Документ должен упростить процесс получения разрешения на внесение изменений.

Премьер-министра Дмитрий Медведев утвердил новые правила автотюнинга. Соответствующий документ появился на сайте правительства.

Как пояснил Медведев, теперь процесс станет "прозрачным и понятным". Раньше процесс согласования изменений в машине был сложным и затянутым. Для внесения изменений в конструкцию авто нужно было получить разрешение госавтоинспекции. Для этого было необходимо заключение технической экспертизы от испытательной лаборатории.

Теперь уже после внесения изменений в конструкцию авто отправляется на осмотр в ГАИ. Там владелец получает свидетельство или отказ в его выдаче.

Видео: YouTube / Review Machines