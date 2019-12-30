Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

В ночь на 8 января ситуация в регионе накалилось еще сильнее.

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поручил правительству оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Олег Осипов.

Поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и другим министрам.

В ночь на 8 января Иран атаковал американские базы в Ираке. Позднее в этот же день в Тегеране разбился самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". На борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

Видео: YouTube / Правительство России