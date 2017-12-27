Медведев: к 2024 году в планах снизить показатель смертности в ДТП

К 2024 году показатель смертности не должен превышать 4 человека на 100 тысяч проживающих.

Правительство РФ рассчитывает к 2024 году снизить показатели смертности в результате ДТП в три раза, а к 2030 - вообще практически свести к нулю, пишет "Российская газета".

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения. "Она рассчитана на семь лет - до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряженная: растет количество автомобилей - и легковых, и грузовых", - констатировал он на совещании со своими заместителями.

Высокими остаются показатели смертности на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий - свыше 13 человек на 100 тысяч. Для сравнения, в Германии это 3,9, а в Дании 2,7.

"Стратегией предусматривается, что к 2024 году показатель этот не должен превышать 4 человека на 100 тысяч проживающих, - подчеркнул первый вице-премьер Игорь Шувалов. - Впервые вводится к 2030 году цель о нетерпимости смертности на дорогах, то есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, а к 2030 году стараться, чтобы смертность была нулевой или к этому стремилась", - добавил Медведев.

Фото: government.ru