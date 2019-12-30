Математики из Петербурга придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Международное издательство опубликовало монографию ученых.

Петербургские ученые придумали, как бороться с автомобильными пробками в больших городах. Александр Крылатов и Виктор Захаров считают, что ситуацию улучшит единая навигационная система и сбалансированное изменение инфраструктуры.

Помощником в этом служат навигаторы, которыми пользуются водители. Благодаря им можно перенаправлять трафик, однако автомобилисты должны пользоваться одной и той же навигационной системой. Таким образом они будут получать информацию из одного центра.

Также авторы монографии, опубликованной в издательстве Springer, предложили расширить проезжую часть. Если это сделать невозможно, то хотя бы запретить парковку в на улице и прилегающих к ней маршрутах. Для электротранспорта стоит сделать выделенные дороги.

Разработка цифровых двойников транспортных систем на основе математических моделей может благоприятно сказаться на дорожно-транспортной ситуации в городе. Специалисты смогут проследить, как изменение дорожной инфраструктуры влияет на движение на каждом участке сети.

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