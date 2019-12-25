Мать и ребенок погибли при пожаре в Кингисеппском районе

Выживший хозяин дома считает причиной возгорания замыкание в проводке.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 14 февраля в 22:00 поступило сообщение о пожаре в СНТ "Химик" массива Сережино. В доме погибли мать и ребенок четырех лет. Хозяин дома, 36-летний мужчина, госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии: он отравился угарным газом и получил ожоги 1 и 2 степеней.

Мужчина считает, что всему виной замыкание в проводке.

На следующий день, 15 февраля, в сгоревшем доме нашли тело мальчика и череп, предположительно, 33-летней матери ребенка.

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Фото: pixabay.com