Массовая авария с пострадавшими произошла на Выборгском шоссе

ДТП стало причиной серьезной пробки.

Днем 2 марта на выезде из Осиновой рощи, по Выборгскому шоссе столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщили очевидцы.

На кадрах видео можно заметить только Ford Focus и "КАМАЗ". У легкового автомобиля сильно пострадала и передняя, и задняя части кузова, грузовик же сильно не пострадал. Двое других участников аварии (легковушка и кроссовер) стояли по левой стороне дороги, на видео их заметить не удастся.

Очевидцы сообщают, что в ДТП есть пострадавшие - перед одной из машин была лужа крови. На месте работают службы.

В указанном месте копится пробка.

Видео: Piter.tv