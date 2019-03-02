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TretyakovaS
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Массовая авария с пострадавшими произошла на Выборгском шоссе

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ДТП стало причиной серьезной пробки.

Днем 2 марта на выезде из Осиновой рощи, по Выборгскому шоссе столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Об этом сообщили очевидцы.

На кадрах видео можно заметить только Ford Focus и "КАМАЗ". У легкового автомобиля сильно пострадала и передняя, и задняя части кузова, грузовик же сильно не пострадал. Двое других участников аварии (легковушка и кроссовер) стояли по левой стороне дороги, на видео их заметить не удастся. 

Очевидцы сообщают, что в ДТП есть пострадавшие - перед одной из машин была лужа крови. На месте работают службы.

В указанном месте копится пробка. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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