В Петербурге под лед провалились инкассаторы с деньгами

Служащие решили сократить путь через парк и перепутали поле с озером.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга инкассаторская машина решила сократить путь и чуть не превратилась в сундук с кладом на дне водоема, сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 23 декабря, на Красносельском шоссе, возле дома №40. Отмечается что, в парке, где находится «злосчастный» пруд, запрещен проезд для автомобилей. Пользователи соцсетей рассказали, что уже были случаи, когда замерший водоем путали с полем и через него пытались подъехать к ресторану быстрого питания.

На помощь застрявшей машине прибыли службы, но микроавтобус долгое время не поддавался. Пользователи соцсетей иронизируют, что с наступлением тепла местные жители будут купаться в деньгах.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург