Маршрут троллейбуса №23 изменят до 14 ноября

Движение по улицам Оптиков, Стародеревенской и Гаккелевской закроют из-за ремонта путей.

С понедельника, 31 октября, при закрытии троллейбусного движения по улице Оптиков, Стародеревенской и Гаккелевской улицам, изменят маршрут троллейбуса №23.

На участке пути будут закрыты с 5 утра 31 октября до 5 утра 14 ноября из-за ремонта трамвайных путей. В связи с этим во вторник, 1 ноября, троллейбус №23 проследует по следующему маршруту: от конечной станции "Станция метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Ситцевой улице, Стародеревенской улице, улице Оптиков, далее по действующей трассе до конечной "Арцеуловская аллея".

В обратном направлении: от к/ст "Арцеуловская аллея" по действующей трассе до Туристской улице, далее по Туристской улице, улице Оптиков, Стародеревенской улице, Ситцевой улице, Торфяной дороге до конечной "Станция метро "Старая Деревня".

Фото: Piter.tv