Марина Кацуба: Моя муза – свободная женщина

В четверг – 19 января – петербургская поэтесса Марина Кацуба представила свою первую аудиокнигу. Гости смогли услышать произведения, которые вошли в сборник, а ресторан "Квартира Кости Кройца" в тот вечер наполнился не только стихами, но и фортепианной музыкой.

Для нас это важный шаг и эксперимент. Миша, мой молодой человек, собственно, меня на это и надоумил. Потому что за 26 лет письма и 15 лет выступлений я как-то не решалась попробовать формат аудиокниги. Музыкальный альбом у меня есть, есть совместные рэп-композиции, чего только уже нет, а это был такой эксперимент. Марина Кацуба

Девушка отметила, что самое важное в новом деле – это найти нужного человека, и у неё это получилось. Стихи представлены под фортепианную игру музыканта Павла Васильева. Поэтесса призналась, что выбор произведений для аудиокниги нельзя назвать случайным:

По мотивам сборника, который в декабре я презентовала в печатном виде, мы сделали этот "продукт", как говорит Apple ITunes. Он из одиннадцати треков, которые собраны с разных времен. Это не последних лет стихи – это, скорее, что-то очень важное для меня.

Марина Кацуба рассказала Piter.tv и о своём вдохновении, которое,ак шутит поэтесса - приходит очень неожиданно и часто в самые непредсказуемые моменты уходить не собирается:

Моя муза – свободная женщина, как и я. Её график работы не зависит совершенно от моих чаяний, надежд, желаний и требований. Я просто считаюсь с тем, что надо находить время на самовыражение и писать. Стараюсь это со всей остальной жизнью сплести в терпимый вариант существования. Моё вдохновение - внезапно, и от него достаточно тяжело избавиться.

Также, мы обсудили с поэтессой и тенденции современной поэзии. Марина уверена: модными могут быть не стихи, а их форма.

Если я когда-нибудь скажу, что какие-то стихи модные, а какие-то – нет, можно застрелить меня ровно в ту секунду, когда я это сказала. Это уже претензия на то, чтобы судить о великих вещах.

Без внимания и не осталась рэп-культура. Девушке кажется, что с учетом того, какую набрала популярность, став всеохватывающим мейнстримом, хип-хоп культура, в этом есть очень большие минусы, но есть и плюсы.

Есть огромное внимание к слову, к русскому слову, ко всем темам, потому что мы видим, что есть эзотерический рэп, правый, левый, православный, злой, грязный, матный, баттл-рэп. Рэп охватывает все субкультуры, все виды словесности. Наверное, нам даст это через какое-то количество лет небольшую возможность пресытиться и начать выбирать что-то действительно стоящее. Мы опять обернемся к искренности.



Видео: Piter.TV

Алиса Лукьянова, Катерина Суворова