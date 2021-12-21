Оркестр "MarimbaMix" исполнит 11 марта советские произведения в собственной аранжировке

Концерт начнется в 19:00.

Оркестр "MarimbaMix" 11 марта представит в Капелле новую праздничную программу "И жизнь, и слёзы, и любовь..". Она будет посвящена Международному Женскому дню.

Участниками концерта станут солистка Михайловского театра Светлана Мончак и солит "Петербург-концерта" Сергей Зыков. Они исполнят шедевры советской киномузыки — романсы Андрея Петрова из кинофильмов "Жестокий романс" и "О бедном гусаре замолвите слово", песни Исаака Дунаевского из кинофильмов "Весёлые ребята" и "Кубанские казаки", а также произведения из фильмов "Достояние республики", "Неуловимые мстители", "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Кроме того, частью программы станет оркестровая сюита "Время, вперед!" Георгия Свиридова. Все произведения будут представлены в оригинальных аранжировках "MarimbaMix".

Концерт начнется в 19:00 на набережной реки Мойки, 20.