Петербурженку, бросившую своих чад в ресторане, хотят лишить родительских прав

Женщина ответила отказом. Она рассказала, что сейчас испытывает трудности и временно не может содержать мальчика и девочку.

Петербуржену, оставившую свих маленьких детей в ресторане, хотят лишить родительских прав. Как сообщили 7 марта в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, женщина не проявляла желания забрать своих чад.

Медики рассказали, что местная жительница ни разу не навестила своих детей, которых перевели из ДГБ №5 в Центр содействия семейному воспитанию. Мать позвонила в медучреждение только один раз, чтобы узнать как они поживают.

Напомним, 5 февраля женщина оставила Ярослава и Василису в одном из ресторанов на Московском проспекте. По прошествии времени она так за ними и не вернулась. Позже, когда ее удалось найти, петербурженка заявила, что ей не на что содержать 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, и пока что она не будет их забирать.

Агапитова рассказала, что уже связалась с директором Центра. С малышами все хорошо. У них не наблюдается проблем в поведении. Также выяснилось, что с 2016 года семья, проживающая в собственной квартире, находилась на учете как неблагополучная. В свидетельствах о рождении у детей в графе "отец" стоят прочерки. В том же году женщина продала жилище и скиталась с дочкой и сыном по съемным квартирам. Ярослав и Василиса уже не первый раз оказывались в социальных-реабилитационных центрах, куда их сдавала мать, ссылаясь на трудную жизненную ситуацию.

Когда петербурженку известили о намеренности лишить ее родительских прав, она заявила, что будет воспитывать детей сама. Однако теперь ей чад могут вернуть только по решению суда.