На Чкаловском маляр залил краской припаркованную Audi

Неаккуратный рабочий дождался хозяина и извинился за ситуацию.

В Петроградском районе маляр по неосторожности залил белой краской частное транспортное средство. Инцидент произошел днем 5 августа на Чкаловском проспекте. В результате фото красного автомобиля с забрызганными крыльями появилось в социальной сети "Вконтакте".

Неловкий работничек стоит рядом ждёт хозяина автомобиля в печали отмечает автор поста

Как отметили очевидцы, виновник произошедшего не стал сбегать, а дождался владельца машины. Когда автовладелец вернулся, то мужчины смогли найти выход из сложившейся ситуации без агрессии.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб