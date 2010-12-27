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На Чкаловском маляр залил краской припаркованную Audi
Сегодня, 8:26
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lesjasap
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На Чкаловском маляр залил краской припаркованную Audi

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Неаккуратный рабочий дождался хозяина и извинился за ситуацию.

В Петроградском районе маляр по неосторожности залил белой краской частное транспортное средство. Инцидент произошел днем 5 августа на Чкаловском проспекте. В результате фото красного автомобиля с забрызганными крыльями появилось в социальной сети "Вконтакте".

Неловкий работничек стоит рядом ждёт хозяина автомобиля в печали

отмечает автор поста

Как отметили очевидцы, виновник произошедшего не стал сбегать, а дождался владельца машины. Когда автовладелец вернулся, то мужчины смогли найти выход из сложившейся ситуации без агрессии.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

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