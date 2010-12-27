На Чкаловском маляр залил краской припаркованную Audi

В Петроградском районе маляр по неосторожности залил белой краской частное транспортное средство. Инцидент произошел днем 5 августа на Чкаловском проспекте. В результате фото красного автомобиля с забрызганными крыльями появилось в социальной сети "Вконтакте".
Неловкий работничек стоит рядом ждёт хозяина автомобиля в печали
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Как отметили очевидцы, виновник произошедшего не стал сбегать, а дождался владельца машины. Когда автовладелец вернулся, то мужчины смогли найти выход из сложившейся ситуации без агрессии.
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб