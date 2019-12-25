Малочисленные народы Ленобласти обсудили красоту и 13 миллионов рублей

Положение коренных народов Ленобласти рассмотрели на Консультативном совете.

25 мая в Комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти состоялось заседание Консультативного совета по делам коренных малочисленных народов. Председатель комитета Лира Бурак рассказала членам совета о программе поддержки небольших этнокультурных общин - веппских, ижорских, водских и пр., которая действует в Ленинградской области и включает в себя курсы по изучению языков, школы ремесел, издание книг авторов, представляющих коренные малочисленные народы, этнические фестивали и местные праздники. Ежегодное финансирование программы составляет порядка 13 миллионов рублей.

На совете также обсудили грядущие мероприятия, которые будут проведены в области представителями коренных народов. В данный момент на рассмотрении отборочной комиссии находятся 12 поступивших заявок. О результатах рассмотрения станет известно 10 июня.

Сегодня же в Instagram-аккаунте Комитета по местному самоуправлению было опубликовано новое слово из словаря коренных малочисленных народов Ленобласти: сразу на четыре языка – русский, ижорский, вепсский и водский - перевели слово "красота".

Фото: Instagram-аккаунт Комитета по местному самоуправлению (МСУ)