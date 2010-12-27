Максим Харитонов: В Петербурге появилась возможность получать доход под 37% годовых

Современные инвестиционные компании, в том числе и Харитонов Капитал, специализируются на прямых инвестициях в объекты жилой и коммерческой недвижимости и Asset Management. Таким образом, они предлагают физическим лицам отдать в управление инвесторам свои финансовые накопления с целью увеличения капитала до 37% годовых.

Максим Харитонов, основатель Харитонов Капитал (головной офис компании находится в Москве) сообщает, что проценты по вкладам в банках не позволяют сохранить капитал в силу роста инфляции. Управление личными финансами и вложение денежных средств в коммерческую недвижимость дают совершенно другие результаты по увеличению накоплений. Сотрудничество с инвестиционной компанией позволяет увеличивать доход, несмотря на рост инфляции в России. Стать инвесторами вместе с Харитонов Капитал могут не только жители столицы, так как фактически в каждом городе Российской Федерации действуют банки-партнеры инвестиционной компании.

Максим Харитонов, основатель Харитонов Капитал (головной офис компании находится в Москве) сообщает, что проценты по вкладам в банках не позволяют сохранить капитал в силу роста инфляции. Управление личными финансами и вложение денежных средств в коммерческую недвижимость дают совершенно другие результаты по увеличению накоплений. Сотрудничество с инвестиционной компанией позволяет увеличивать доход, несмотря на рост инфляции в России. Стать инвесторами вместе с Харитонов Капитал могут не только жители столицы, так как фактически в каждом городе Российской Федерации действуют банки-партнеры инвестиционной компании.

Генеральный директор "Харитонов Капитал" - Максим Харитонов

При этом гражданин самостоятельно не занимается подбором объектов недвижимости, которые бы могли подойти под его инвестиционные нужды. С целью безопасности и сохранности накоплений клиента компании берут на себя реализацию инвестиционной стратегии и подбор перспективных проектов. Таким образом, они могут гарантировать людям увеличение капитала на фиксированный процент, взяв на себя всю ответственность и финансовые риски. Что касается последнего, то деятельность инвестиционных компаний подлежит обязательному страхованию на основании действующего законодательства РФ. То есть все накопления физического лица, которые переданы в управление инвестиционной компании с целью получения прибыли, застрахованы и не могут быть потеряны.

Вложение денежных средств в объекты недвижимости через инвестиционную компанию больше понятно гражданам пенсионного возраста. Так как они находятся в поисках увеличения имеющихся накоплений, а также считают недвижимость надежным источником дохода. Для более молодого поколения привлекательным объектом для инвестирования является криптовалюта. Эксперты не советуют самостоятельно погружаться в это вопрос, так как правильнее обратиться за помощью в инвестиционную компанию, которая ведет деятельность в сфере покупки и продажи криптовалюты, что позволяет получать доход от 12,5% до 26% в долларах США, Bitcoin или Ethereum. Этот метод позволяет получать фиксированные выплаты процентов и доступен при инвестициях от 5000 долларов США.

Инвестировать вместе с Харитонов Капитал можно по всей России в банках партнерах, осуществив перевод денег на расчетный счет по квитанции. Инвестиционная деятельность для физических лиц позволяет получать доходность до 37% годовых.

Современная экономика предоставляет множество возможностей для увеличения как текущего дохода, так и имеющихся накоплений. Вкладывать деньги можно не только в банковские продукты, но и в более интересные инвестиционные проекты, которые позволяют получать доход с большим годовым процентом, чем это может предложить нынешняя банковская система.

Важным аспектом в инвестиционной деятельности является наличие экспертного мнения и понимание природы инвестиций. Поэтому обращение в инвестиционную компанию с целью увеличения имеющихся активов является гарантией получения дохода.