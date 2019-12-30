Преступление и наказание. В МВД показали задержанных за ограбление салона связи

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Петербургские полицейские отчитались о задержании "по горячим следам" нападавших на салон сотовой связи в Приморском районе. Как сообщили Piter.tv в ГУ МВД по СПб и ЛО, сообщение о том, что из магазина силой были похищены почти 800 тысяч рублей и более 10 мобильных телефонов, поступило в полицию утром 11 января. Полиция показала момент ограбления с камер наблюдения.

Двое 34-летних подозреваемых в преступлении были задержаны на площади Александра Невского позже. Один из них –гражданин сопредельного государства, а второй – местный житель. Роли в их тандеме распределились так: один из них стал исполнителем, а второй – водителем. Оба мужчины пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, но их автомобиль был заблокирован. "Доставку" одного из подозреваемых в отделение полиции также удалось заснять.

В машине у мужчин были найдены деньги, "айфоны", травматические пистолеты, нож и электрошокер. По факту преступления возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой). Полиция устанавливает причастность задержанных к похожим преступлениям.

Ранее мы сообщали о том, что авария на перекрестке Херсонской и Бакунина попала на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти