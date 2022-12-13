МИД России: пограничное сотрудничество Петербурга с Финляндией разрушено

Представитель МИД России в Петербурге подчеркнул, что Финляндия ранее была настроена позитивно к РФ, но затем резко изменила свою позицию.

Сотрудничество Петербурга с Финляндией на общих границах полностью разрушено. Такое мнение высказал представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов.

Он добавил, что также сотрудничество разрушено со странами Скандинавии и Балтии. И произошло это по вине этих государств, отметил Владимир Запевалов.

Представитель МИД России в Петербурге подчеркнул, что Финляндия ранее была настроена позитивно к РФ, но затем резко изменила свою позицию.

То количество виз, которое выдается финской стороной, – это жалкое подобие тех времен, которые были. Владимир Запевалов

По данным Запевалова раньше Финляндия выдавала по миллиону виз в году, сейчас они выдают в лучшем случае 50 виз в месяц.

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