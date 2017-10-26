МЕСТО ВСТРЕЧИ – НЕВСКИЙ, 70. Пройдемся по Фонтанке. Творожок приносит удачу

Бывают в работе СМИ особые удачи, когда материал, что называется, идет в руки, получает широкий читательский отклик, а со временем просто становится легендой в редакции. Для интернет-газеты «Фонтанка.ру» таким материалом стал видео сюжет о горящем (без кавычек!) творожке.

Александр Горшков рассказал гостям журналистского вечера историю, которая серьезно повлияла на жизнь его СМИ в прошлом году.

Если говорить про прошлый год, он для нас во многом прошел под знаком горящего творожка, который мы поджигали. Не знаю, видели или не видели вы эту историю. Но для тех, кто не видел, напомню. Значит, мне рассказали, я не поверил, подумал - выдумывает. А человек рассказал, что ларечек в Купчино, стоит обычный ларечек, и, если там купить творожок обычный и поджечь, он будет гореть. Я подумал, что человек бредит. Тем не менее мы отправили нашу съемочную группу, нашу телезвезду Венеру с оператором. Я им дал денег на контрольную закупку, рублей 100, больше не надо. Килограмм творожка рублей 110-120 стоит. «Возьмете там по полкило». Они купили, у них с собой была газовая горелочка, ложечка, они купили, подожгли, и действительно он загорелся. Это было – я смотрел, когда видео… Но, естественно, мы не просто выдали, как горит творожок. Мы запросили сертификаты на этот творожок в этой компании. Мы позвонили на завод изготовитель, который там был указан. Мы спросили: «Из чего вы делаете творожок?». Они сказали: «Это есть наша коммерческая тайна». Мы сказали: «Прекрасно. Все очень здорово». Опубликовали этот материал – это были сотни тысяч просмотров на «Фонтанке», на YouTube. Это прошло по всем телеканалам и не по одному разу. На одном из федеральных каналов на следующий день каждые полчаса показывали в выпуске новостей этот горящий творожок. Иногда до сих пор звонят и спрашивают: «Можно ли взять это ваше видео с творожком». Я говорю: «Да, конечно, берите». Мы бесплатно отдаем видео контент, у нас только одно условия, чтобы была наша плашка на видео. Потом мы выпустили еще серию материалов о качестве творожка, который продается в наших магазинах и поступает в детские учреждения и казенные учреждения, государственные учреждения. И там выяснилось, что это огромная проблема, огромная история.

﻿Александр Горошков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка. ру»

Модератор беседы Ирина Иванова уточнила у журналиста, пытались ли выйти на их СМИ производители творога. Оказывается, изданию предлагали немалые деньги за то, чтобы расследование было уничтожено. Но вместо этого журналисты продолжили свою работу.