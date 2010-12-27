  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
МЧС предупреждает выборжан о метели и гололедице в предстоящие дни
Сегодня, 16:42
120
KaterinaKono13

МЧС предупреждает выборжан о метели и гололедице в предстоящие дни

0 0

В предстоящую среду, шестого марта, в Ленинградской области пройдут сильные метели, а на дорогах будет гололедица.

Морозная погода сохранится на территории 47 региона в ближайшие несколько дней. На некоторых территориях при этом ожидаются сильные порывы ветра и снегопад Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости". 

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о метели и гололедице 5-7 марта. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в отельных районах ожидаются мокрый снег, а местами - метель. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам - на дорогах сохранится гололедица и образуется снежный накат.

В предстоящую среду, шестого марта, в Ленинградской области пройдут сильные метели, а на дорогах будет гололедица. Аналогичная погода продлится вплоть до женского праздника - 8 марта.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: выборг, мчс, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий