МЧС предупреждает выборжан о метели и гололедице в предстоящие дни

В предстоящую среду, шестого марта, в Ленинградской области пройдут сильные метели, а на дорогах будет гололедица.

Морозная погода сохранится на территории 47 региона в ближайшие несколько дней. На некоторых территориях при этом ожидаются сильные порывы ветра и снегопад Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о метели и гололедице 5-7 марта. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в отельных районах ожидаются мокрый снег, а местами - метель. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам - на дорогах сохранится гололедица и образуется снежный накат.

В предстоящую среду, шестого марта, в Ленинградской области пройдут сильные метели, а на дорогах будет гололедица. Аналогичная погода продлится вплоть до женского праздника - 8 марта.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"