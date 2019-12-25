МЧС предупреждает: в ночь на 1 сентября в Ленобласти ожидаются сильные дожди

Специалисты просят жителей быть предельно аккуратными на дорогах.

В ночь с понедельника на вторник, 1 сентября, в Ленобласти местами ожидаются сильные дожди. В связи с этим могут возникнуть крупные авария, движение по автодорогам может быть затруднено.

Специалисты просят жителей быть предельно аккуратными на дорогах. Кроме того, может повыситься вероятность возникновения происшествий на акваториях. Также чаще происходят замыкания на ЛЭП, ТП и линиях связи; происходят аварии на объектах ЖКХ, могут возникнуть подтопления.

Сотрудники МЧС напоминают, что по возможности необходимо оставаться в квартире или на работе. В случае, если дождь застал вас в машине, перестройтесь на обочину, остановитесь и переждите непогоду, не забыв включить аварийные огни. Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Ранее мы писали, что сильные ливни испортят погоду в Ленобласти 31 августа.

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