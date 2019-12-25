Жителей Ленобласти предупреждают о гололедице с 9 по 11 марта

В некоторых районах региона температура понизится до -27 градусов.

В региональной службе МЧС предупредили жителей Ленинградской области, что в ближайшие три дня, с 9 по 11 марта, в регионе ожидается понижение температуры до -27 градусов, а также гололед.

Водителей убедительно просят быть предельно внимательными и осторожными, в том числе не выходить на лед водоемов. Риск ДТП повышается, поэтому водителям необходимо начинать движение плавно, не совершать резких маневров, держать более блинную дистанцию, чем обычно, не превышать скоростного режима.

Пешеходам советуют передвигаться неспеша, не перебегать дорогу и переходить проезжую часть только в положенном месте.

Фото: Piter.tv